台風6号の接近に伴い、全日空と日本航空が6月1日に羽田と沖縄・那覇を結ぶ全便の欠航を決めるなど、沖縄本島や南西諸島の空の便に大きな影響が出ています。全日空は、5月31日夜の那覇発、石垣行きの便1便を欠航し、6月1日は沖縄方面と各地を結ぶ104便全便を終日欠航します。また2日も、午前中に那覇と羽田や福岡などを結ぶ12便の欠航を決めていて、合わせておよそ1万4000人に影響が出るとしています。日本航空も、1日は羽田と那覇