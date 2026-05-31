ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。日本海に沿って走る路線です。おいしいラーメンを求めて出発進行！ 小針駅周辺からぶらり 豊岡えりなリポーター「今回も小針駅周辺からぶらりとまいります。駅の周りにはたくさんの飲食店が広がっているので、ま