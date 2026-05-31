[5.31 国際親善試合 日本 - アイスランド]日本代表DF吉田麻也が31日、1試合限定招集のアイスランド代表戦で先発出場して前半13分のアウトオブプレーになったタイミングで交代となった。サポーターから大きな拍手が送られるなか、両チームの選手が作った花道を通って国際Aマッチ通算127試合目の出場を終えた。吉田はPK戦の末に敗れたカタールW杯・クロアチア戦以来の国際Aマッチ出場。「ひと区切り」と称していた一戦では左腕に