[5.31 国際親善試合 日本 - アイスランド]日本代表のW杯壮行試合・アイスランド代表戦で、前半23分ごろから3分間の飲水タイム「ハイドレーションブレイク」が行われた。酷暑が懸念されるW杯では全試合で同様の運用をすることが決まっており、大会に向けた予行演習になった。この試合をテレビ生中継する『日本テレビ』はハイドレーション・ブレイク中に画面を完全に切り替えてCMを挿入。試合中にCMが流れる異例の中継となった。