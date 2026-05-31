シカゴ・ホワイトソックスが5月25日、Xを更新。マイナーリーグに所属していた西田陸浮（25）がメジャー昇格を果たした瞬間の動画を投稿した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 西田とチームメイトがロッカールームに集められ、西田が言われるがままに椅子の上に立たされると