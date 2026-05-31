プロサッカー選手の上田綺世（27）が5月24日、Instagramを更新。自身の子どもとのオフショットを投稿した。 【画像】「必死にもがきながら…」人気俳優の双子の弟、イケメンプロサッカー選手が再起誓う「また違った毎日を過ごされているかと」「無理はしないでください」 「家族からパワーたくさんもらいました！短いオフでしたが切り替えて明日からまた頑張ります！」と投稿されたのは、Tシャツにサ