31日（日）、 V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 西地区）の奈良ドリーマーズは、ミドルブロッカー樋浦雅哉（23）が今シーズンで退団することをクラブ公式サイトで発表した。 奈良は来シーズンから、JVA主催の新社会人リーグ「日本バレーボールリーグ（Vリーグ）」の西カンファレンスに参入することが決まっている。 樋浦は東亜大学を卒業し2025年に入