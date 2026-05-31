ニューヨークレストラン「サラベス」の国内6店舗（品川・ルミネ新宿・東京・表参道・BASEGATE横浜関内・名古屋）で、初夏の期間限定スペシャルメニューが、6月1日から登場する。【写真】サラベスの初夏限定メニュールーベンサンドウィッチ、アーノルドパーマー同店の看板アイテムの一つ、フレンチトーストをスペインの伝統菓子 “チュロス”をヒントにアレンジした「チュロフレンチ」、アメリカ定番のホットサンドを贅沢に仕