銭湯の脱衣所に構えられた屋台に立つ小倉欽一郎さん＝2026年4月、千葉県木更津市「ジューッ、パチパチ」。ソースが鉄板の上で焦げ、湯上がりの客が行き交った脱衣所に食欲をそそる香りが広がる。銭湯を改装した千葉県木更津市の「木更津焼きそば」。地元で作られたソースを使い、控えめな甘さと酸味が混じる独特な味わいの「インディアンソース焼きそば」が看板メニューだ。（共同通信＝橋本圭太）木更津市や近くの富津市で育