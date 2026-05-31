【スターバックス】から、いちごを主役にした「新作ドリンク」が登場しました。ミルクのやさしい味わいを楽しめる一杯から、チョコレートを合わせた贅沢フラペチーノ®まで、いちご好きさんにはたまらないラインナップ。カスタムでまた違った雰囲気を味わえるのも注目ポイントです。 いちごの果肉がたっぷり いちご果肉にミルクとシロップを合わせた「ごろっと イチゴ ミルク」。たっぷりのいちご