これは友人A子から聞いた話です。結婚当初は緊張ばかりだった義実家との関係が、ある出来事をきっかけに少しずつ距離が縮まり、今では自然体で笑い合えるものになった心温まるエピソードです。 最初はとにかく緊張していた 初めて義実家を訪れたとき、そこは私にとって「評価される場所」でした。失礼があってはいけない、嫌われたくない。そんな思いばかりが先に立ち、何を話すにも慎重になっていました。笑顔す