◆ファーム・リーグ巨人２―０阪神（３１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の浅野翔吾外野手がファームリーグで３試合連続安打を放った。「６番・中堅」で出場。２回２死で先発右腕・今朝丸の外角１４９キロ直球を鋭く右前に運んだ。出場３試合連続安打となった。続く甲斐の打席では二盗。バットと足で躍動した。「左太もも裏の肉離れ」で離脱した平山に代わり、２３日に今季１軍初昇格。同日の阪神戦から３戦連続で