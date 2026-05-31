５月３１日の日本ダービー・Ｇ１をロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）に騎乗し、２冠を達成した松山弘平騎手（３６）＝栗東・フリー＝のジョッキーカメラが、ＹｏｕＴｕｂｅの「ＪＲＡ公式チャンネル」で公開された。道中は馬群の外め中団を進み、直線では２着馬パントルナイーフとの激しい叩き合いに。頭差の接戦にゴール入線後は「分からない。どっち？どっちだろう」「分からない。分からない