広西チワン族自治区賓陽県にある無形文化遺産継承拠点で壮錦を織る女性。（２０１８年１１月２４日撮影、南寧＝新華社記者／陸波岸）【新華社南寧5月31日】中国広西チワン族自治区の伝統織物「壮錦」は、江蘇省南京の「雲錦」、四川省成都の「蜀錦」、江蘇省蘇州の「宋錦」と並び中国四大織物の一つに数えられる。豊かな色彩と複雑な模様を生む「チワン族錦織技法」は縦糸に無地の綿糸、横糸に色とりどりの絹糸を用い、模様の幅