お笑いタレント明石家さんま（70）が、30日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、ショートスリーパーになった原因を自己分析した。村上ショージの持ちネタ「何を言う〜！」が、さんまと麻雀をしていた時に生まれたとの昔話をトークした。当時のさんまは超多忙な中でも、遊びを忘れていなかったという。「ジミー（大西）に新聞を読ませて、横で俺らが麻雀をやって、朝6時になると、“（草）野球、