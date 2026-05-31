ネット上でアイヌ民族が標的にされるようになったのは、2010年代後半のことだ。在日コリアンへのヘイトデモが社会問題になった時期と重なるように、今度はアイヌの先住性そのものを否定する言説がXや掲示板に広がりはじめた。 そして、それは今や国会でも争点のごとく扱われる事態になっている。 日本保守党の百田尚樹代表は4月6日の記者会見で、アイヌを「先住民族」と認める政府方針について「大きな過ちだ」と言い切った。