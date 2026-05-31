桐山親方の引退相撲に出席し、大銀杏にはさみを入れる白鵬翔さん（後方）＝31日、両国国技館大相撲の元横綱白鵬の白鵬翔さんが31日、現役時代に所属して師匠も務めた宮城野部屋の消滅が決まったことに「びっくりした。寂しい」と言及した。宮城野部屋は元幕内北青鵬の暴力問題で2024年4月に伊勢ケ浜部屋預かりとなり、白鵬さんは昨年6月に日本相撲協会を退職していた。この日は桐山親方（元関脇宝富士）の引退相撲に出席。かつ