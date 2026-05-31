実力と美貌、そしてカリスマ性を併せ持つ“小悪魔”金髪美女レスラーのプライベートショットが話題に。まるで女優のオフショットのような“空港スタイル”でファンを魅了した。【画像】小悪魔金髪美女、“スウェットでも美しい”空港ファッションWWEスーパースターのリヴ・モーガンが31日、自身のX（旧ツイッター）を更新。欧州ツアーに向け旅立つ直前の“空港ファッション”自撮りを公開した。投稿には言葉の代わりに、ただ