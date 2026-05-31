2024年に俳優復帰した伊勢谷友介が29日に50歳の誕生日を迎え、自身のインスタグラムで最新ショットを公開した。30日の投稿で「5/29は誕生日でした」と書き出し、グレーのスーツ＆サンダル姿でポーズを決めるショットをアップ。「食事のつもりで着込んでみた、ディーゼルさんに頂いた、ダブルのタキシードのスリーピースセットアップ」とし、「生地の光沢感と染めが独特の深みを持たせている。タキシードスタイルにあえて、都会