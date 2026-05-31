アニメ『Paradox Live THE ANIMATION』が映画化されることが発表された。あわせて、『Paradox Live』の新たな物語が動き出す新章「4th SEASON」が9月から始動するほか、初のカバーソングが制作される。【動画】映画『Paradox Live THE ANIMATION』特報＆「4th SEASON」ティザーPV映画『Paradox Live THE ANIMATION』では、これまでテレビシリーズに登場したキャラクターに加え、新たなキャラクターが登場することも明らかとな