天皇陛下と愛子さまが、伝統の「早慶戦」を観戦されました。天皇陛下と愛子さまは、31日午後、神宮球場で東京六大学野球の「早慶戦」を観戦されました。東京六大学野球の「天覧試合」は32年ぶりで、お二人が貴賓席に姿を見せられると、歓声と大きな拍手が起こりました。春季リーグ優勝に王手をかけていた慶応大学に、早稲田大学が逆転サヨナラ勝ちする白熱した試合を、お二人は時折双眼鏡を使って観戦し、愛子さまは「やっぱりファ