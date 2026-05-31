◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準決勝東京ベイ26―24埼玉（2026年5月31日東京・秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン（RS）3位の東京ベイが、同2位の埼玉を2点差で破り、2年連続でプレーオフ決勝に進出した。昨季に続いて準決勝で埼玉を下し、3季ぶりの優勝を目指す決勝は、RS1位の神戸と対戦する。ともに安定感のあるFWとディフェンスを持ち味とするチームの対戦。前半は一進一退の攻防が続き、10―7と