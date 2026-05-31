8万人以上が詰めかけた東京競馬場に、人気朝ドラ女優と長身イケメン俳優が登場。中継でも紹介されると、その圧倒的オーラがSNSでも話題となった。【映像】「可愛すぎる」“競馬の祭典”に登場した人気朝ドラ女優と長身イケメン俳優俳優の竹内涼真さんと見上愛さんが、31日に開催された競馬の祭典・G1日本ダービー（東京優駿）を彩った。JRA年間プロモーションキャラクターを務める竹内さんと見上さんは、3歳馬の頂点を決める