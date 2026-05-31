31日午前10時5分頃、尾道市向島町の国道で横断歩道を渡っていた高齢女性が普通乗用車にはねられ死亡する事故がありました。横断歩道を渡っていた尾道市向島町の上岡かよこさん（85歳）は心肺停止の状態で尾道市内の病院に搬送されましたが、約3時間後に死亡が確認されました。現場は片側1車線の信号機のない三叉路交差点で、上岡さんの自転車もありましたが、事故当時上岡さんが自転車に乗っていたかどうかは分かっていません。こ