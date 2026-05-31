＜J2・J３百年構想リーグ プレーオフラウンド第１戦＞北海道コンサドーレ札幌は、きょうアウェイでJ2秋田とのプレーオフ第１戦に臨んだ。試合は後半3分に、大森真吾選手の5試合ぶりゴールで先制に成功。大森選手はこれでチームトップの５ゴールを記録。しかし後半20分に同点とされると、その後は延長戦でも決着つかず試合はPK戦へ。PKスコア４対５で試合が終了し、プレーオフ第１