◇MLB フィリーズ 4-3 ドジャース(日本時間5月31日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手は6回途中1失点の内容。勝ち投手の権利を得ましたが、終盤にリリーフ陣が逆転を許したため、勝ち負けはつきませんでしたが、手応えを明かしました。この日は投球割合の30％だったスライダーやスプリットの他にフォークも交えて投球。強打を誇るフィリーズ打線に挑んだ佐々木投手は、「バッターによってもちろん変わってくるので