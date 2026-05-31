離婚は、派手な事件が起きたから成立するとは限らない。「なんで？」と問う側と、「もう無理」と決めた側の温度差が、そのまま断絶になることもある。本記事では、離婚届を突きつけられる夫のタイムリープから、夫の不倫を目撃して過去に戻る妻、結婚後に豹変する亭主関白、突然ひとりになる専業主婦、そして“戦う妻たち”のオムニバスまで、関係が壊れる瞬間を描いた5作を集めた。読後に残るのは他人事ではない実感だ。【漫画