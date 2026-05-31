２０２４年パリ五輪重量挙げ男子１０２キロ超級代表の村上英士朗（いちご）が３１日、名古屋市で行われた全日本選手権で、体重制限がある１１０キロ級に初出場した。結果は２位と奮闘したが、「緊張して思うように動けなかった。新しい競技に参加しているぐらいの気持ち」と驚きを隠せなかった。パリ五輪はケガの影響もあって１０位に終わったが、「世界トップとの差はほとんどないと感じ、すごくやりきったなと思った」といい