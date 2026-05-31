ボートレース多摩川の6日間シリーズG3「オールレディースリップルカップ」は5月31日に、予選2日目が行われた。初日8Rをイン逃げで制した塩崎桐加（34＝三重）は4、6号艇から3、3着。前半7Rは松瀬弘美、広中智紗衣との激しい競り合いの末に3着。後半11Rの道中は迫力満点だった。1周バック4番手から、追い上げ開始。樋江井舞、高石梨菜の2人を競り落として3着に入った。レース後は「体力を使うレースでしたね」と苦笑いを浮か