ＪＲＡの年間プロモーションキャラクターを務める俳優の竹内涼真（３３）が３１日、東京競馬場で行われた「第９３回日本ダービー」の表彰式プレゼンターとして、女優の見上愛（25）とともに登壇。レース後にパドックでトークショーを行った。爽やかなグリーンのカラースーツにオレンジのダービーリボンをつけて登場した竹内。イベント終わりに観客に近づくと、リボンを投げ入れるサプライズをした。突然の“神ファンサービス”