5月31日、東京競馬場で行われた10R・むらさき賞（4歳上3勝クラス・ハンデ・芝1800m）は、D.レーン騎乗の2番人気、レイニング（牡4・美浦・森一誠）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のジャサルディア（牝4・美浦・大竹正博）、3着にダンツファイター（牡4・美浦・蛯名正義）が入った。勝ちタイムは1:44.9（良）。【薫風S】メイショウハチローが勝負根性を発揮！ゴール前差し返してオープン入りゴール前は3頭横並びむらさき賞・レ