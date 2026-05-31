5月31日、東京競馬場で行われた9R・薫風ステークス（4歳上3勝クラス・ダ1600m）は、川田将雅騎乗の1番人気、メイショウハチロー（牡4・栗東・福永祐一）が勝利した。1/2馬身差の2着にサムシャイン（牡4・美浦・鈴木慎太郎）、3着にヴァンドーム（牡5・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは1:35.3（良）。2番人気で荻野極騎乗、セギレエルビエント（牝4・美浦・伊坂重信）は、12着敗退。【青嵐賞】サトノパトリオットがゴー