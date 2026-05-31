女優ハン・ガインが、男友達が自分の結婚式に来てくれず、悲しかったものの、後になってその真相を知り、衝撃を受けたというエピソードを伝えた。去る5月30日、YouTubeチャンネル「コンデヒ」に公開された「狭い部屋に閉じこもっているコンデヒを訪ねてきた自由な夫人ハン・ガインとムルフェ一皿」（原題）というタイトルの動画が公開された。【写真】ハン・ガイン、結婚19年目にして夫と初2SHOTハン・ガインが、男友達が自分の結