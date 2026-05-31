◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準決勝東京ベイ２６―２４埼玉（３１日、秩父宮ラグビー場）準決勝第２試合は、東京ベイが埼玉に２６―２４で勝ち、２季連続となる決勝進出。３季ぶり優勝に王手をかけた。途中出場したプロップのオペティ・ヘルは「よかった。両チームにとって、いい試合だったと思う」と振り返った。準々決勝のＢＬ東京戦（２４日、２６〇３）は、欠場していたヘル。姉のロウエナさん