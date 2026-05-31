普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「乾坤一擲」or「乾坤一躑」正しいのは？「擲」と「躑」は紛らわしい漢字ですよね。いったい「乾坤一擲」と「乾坤一躑」では、どちらが正しいでしょうか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみ