◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク３―１広島（３１日・みずほペイペイ）ソフトバンクが２カードぶりの同一カード３連戦３連勝を飾った。交流戦６試合で５勝１敗と連覇に向けて好発進。「４番・三塁」で出場した栗原陵矢内野手は、６回に２ランを放つ活躍を見せた。先発の徐若熙（シュー・ルオシー）は６回無失点と好投した。打線も広島・岡本の前に好機を演出できずにいたが、６回１死で周東が中前打で出塁。続