佐賀競馬での断然人気馬の敗退に、ＳＮＳ上では驚きの声が上がっている。５月３１日、佐賀競馬６Ｒの九州優駿栄城賞（ダート２０００メートル＝１２頭立て）でサキドリトッケン（牝３歳、真島元徳厩舎、父トゥザワールド）が２着に敗れた。前走の佐賀皐月賞は後方でじっくり脚をため、２周目の向こう正面で一気にスパート。最後は流す余裕で４馬身差の圧勝と世代最強の実力を見せつけていたサキドリトッケン。ＪＲＡのＧ２・チ