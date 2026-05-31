台風6号は、6月1日には強い勢力で沖縄・奄美に近づく見込みです。不要不急の外出は控え、暴風や土砂災害などに厳重に警戒してください。西日本や東日本も、早めに台風への備えが必要です。台風6号は、沖縄の南の海上を発達しながら北上しています。6月1日には強い勢力で沖縄・奄美に接近する見込みです。2日には九州南部に接近し、3日にかけて、暴風域を伴ったまま、関東など東日本にも近づきそうです。◇沖縄や奄美では、1日は台