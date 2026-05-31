◇サッカー日本代表壮行試合日本ーアイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦し、0―0のまま前半終了。約3年半ぶりの日本代表復帰を果たしたDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）がスタメン起用され、前半14分にDF伊藤洋輝(27＝バイエルン)と交代。交代時には両チームの選手による花道が作られるなど異例の光景が見られ、ス