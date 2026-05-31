女子86キロ級優勝した長島和奏＝名古屋市吹上ホール重量挙げの全日本選手権最終日は31日、名古屋市吹上ホールで男女7階級が行われ、女子86キロ級で長島和奏（九州国際大）がスナッチ109キロ、ジャークで日本新記録の139キロを挙げ、トータル248キロの日本新で優勝した。69キロ級は宮越由依（宮崎県スポーツ協会）、77キロ級は吉武温子（沖縄工高教）が制した。男子110キロ級は持田龍之輔（ALSOK）がスナッチ170キロ、ジャー