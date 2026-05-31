「西武０−６ＤｅＮＡ」（３１日、ベルーナドーム）ソフトバンクからトレードで入団した尾形崇斗投手が、移籍後初登板でプロ初先発に臨み、５回２安打無失点、７奪三振。移籍後初勝利を挙げた。「テンポ良く、しっかりストライクゾーンに攻めていくだけだと思いました」。初回は１番・カナリオを空振り三振。１５７キロ、１５６キロ、１５８キロと持ち前の剛速球を駆使し３球で斬った。二回には、１死から古賀、渡部に連続