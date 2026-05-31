ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースin大村2」は6月1日から4日間の日程で幕を開ける。当地前回戦、昨年12月のミッドナイトで6戦全勝の完全Vを決めたのが井上恵一（56＝福岡）。4日間開催のミッドナイトは前回と同条件で期待は高まる。手にした22号機の前操者（福岡泉水）はあまり良くなかった。ただ、井上は手応えにOKサインを出した。「乗った感じは悪くなかった。直線は行かれることもなかった。前評判を聞いて