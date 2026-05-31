気象台は、31日午後8時08分に、波浪警報を那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市などに発表しました。沖縄本島地方では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■那覇市●波浪警報【発表】■宜野湾市●波浪警報【発表】■浦添市●波浪警報【発表】■名護市●波浪警報【発表】■糸満市●波浪警報【発表】■沖縄市●波浪警報【発表】■豊見城市●波浪警報【発表】■うるま市●波浪警報【発表】■南城市●波浪警報【発