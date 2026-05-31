三田寛子（60）が31日、インスタグラムを更新。30日、東京・ホテルニューオータニ「鶴の間」で開催され、約1000人が出席した長男で歌舞伎役者中村橋之助（30）、元乃木坂46能條愛未（31）の挙式・披露宴への感謝を伝えた。三田は31日、「ごあいさつ」とつづり、夫の中村芝翫との連名であいさつ文を掲載した。公開された文書には「皆様より温かいご祝福を賜りましたこと、心より厚く御礼申し上げます。親といたしましてもこの上なく