アイドルグループ「シャルロット」を卒業したグラビアアイドル一ノ瀬瑠菜さんが、今をときめくヒロインたちの輝きを鮮烈に切り取るグラビアムック「SUNNY GIRL vol.13」（HINODE MOOK 802）で初登場にして初表紙を飾りました。グループ卒業を経て新たな一歩を踏み出した和田海佑さんが裏表紙を担当しました。【写真】一ノ瀬瑠菜さんとピクニックデート？vol.13のテーマは、爽やかな季節にぴったりな「等身大のデート」。 5名の出演