きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第1話勝った……！【編集部コメント】ハルミさんの愛娘・リンカさんは、有名私立中学校に合格したとのことです。とても優秀なお子さんなんですね。外見も可愛らしく、頭脳も優秀な