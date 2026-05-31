登場からまもなく10年2025年度の新車販売台数ランキングにおいて、乗用車全体の5位にランクインしたのがトヨタ「ルーミー」です。2016年に登場したルーミーは、コンパクトなボディに最大5名が乗車可能な広い室内空間を両立したトールワゴンとして、幅広いユーザーから多くの支持を集めてきました。【動画】超カッコイイ！ これがトヨタ「ルーミー」です！ 動画で見る！ボディサイズは全長3700mm×全幅1670mm×全高1735mmと、