「もし自分の子どもが、生活費を盗んでいたら」。そんなことを想像するだけで手が震えるという方もいるのではないでしょうか。今回の投稿者さんは、中学生の子どもを育てながらシングルマザーとして奮闘しているママ。1円単位で家計をやりくりするなか、まさに命綱ともいえる生活費の封筒が、ある日突然空っぽになっていたそうで……。『中学生の子どもに生活費を使い込まれました』シングルマザーとして中学生の娘さんを育ててい