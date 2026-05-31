31日、広島護国神社で「子供ずもう大会」が開かれ、子どもたちが白熱した取組を見せました。■「はっけよいのこった」神様への奉納として開かれた「子供ずもう大会」は、今年で25回目になります。小学校高学年までの子どもたち131人が参加し、立ち合いから力強い取組を繰り広げました。■参加者「楽しかったです。」Ｑ．きょうの目標は？「最後まで頑張ること」■保護者「くじけずに頑張ってほしいと思ってます。」31日は広島市中