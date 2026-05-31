＜ショップライトLPGA最終日◇31日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー 71＞来週の「全米女子オープン」前哨戦となる3日間大会。その最終ラウンドがスタートし、日本時間午後7時55分に第1組がコースへと飛び出していった。【写真】女優の風格？あまりにもかっこいいドレス2ショット61位タイから巻き返しを図る原英莉花は、現在スタートホールの1番をプレー中。同じく61位の西村優菜は午後8時50分、28